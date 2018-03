Israel proíbe entrada de missão da ONU em Jenin O gabinete israelense decidiu hoje não permitir a entrada de uma missão da ONU no campo de refugiados de Jenin, Cisjordânia, desrespeitando assim uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ministro das Comunicações israelense, Reuven Rivlin, falando a jornalistas depois de uma extensa reunião de gabinete, disse que a ONU não teria respeitado um acordo sobre a equipe, e que por isso Israel não permitirá sua entrada. A missão foi determinada pelo Conselho de Segurança da ONU para investigar uma sangrenta batalha de oito dias no campo de refugiados de Jenin. Durante o conflito, que terminou no último dia 11, o exército israelense praticamente destruiu o centro do campo. Segundo os palestinos, Israel perpetrou um massacre, matando centenas de civis. Os israelenses, por sua vez, dizem que foram mortas dezenas de pessoas, e em sua maioria militantes e terroristas.