Israel proíbe jornalistas com dupla nacionalidade em Gaza O governo de Israel proibiu hoje a entrada em Gaza de jornalistas com dupla nacionalidade - israelense e de outro país - para cobrir as conseqüências do assassinato do líder espiritual do Hamas xeque Ahmed Yassin. Um grupo de repórteres estrangeiros foi parado no posto de checagem de Erez, entre Israel e Gaza, e os profissionais que dispunham de nacionalidade israelense e de outro país foram impedidos de entrar, informaram os jornalistas. Os militares israelenses emitiram um comunicado dizendo que eles seriam proibidos de ingressar em Gaza "até segunda ordem". Em várias outras ocasiões, os militares de Israel permitiram a passagem de repórteres com dupla nacionalidade, embora os cidadãos israelenses sejam proibidos de entrar nos territórios sob controle palestino. Segundo o secretário de imprensa do governo, Daniel Seaman, a proibição tem em vista a segurança dos jornalistas. "Devido ao desejo dos palestinos de se vingar da morte do xeque Yassin e atacar qualquer alvo israelense, o Estado de Israel tem por obrigação proteger seus cidadãos, seja qual for sua profissão", disse ele. A Associação Internacional de Imprensa, que representa jornalistas estrangeiros em Israel e nos territórios ocupados, rejeitou a posição do governo. Israel está impedindo a imprensa de realizar uma cobertura apropriada de um dos desdobramentos mais significativos do conflito israelense-palestinos dos últimos meses", diz a associação em um comunicado.