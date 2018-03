Israel proíbe população de Nablus de sair de casa Soldados do exército israelense, com a ajuda de megafones, avisaram hoje à população de Nablus "que está absolutamente proibido sair de suas casas" e que os militares estão autorizados a disparar em qualquer coisa ou movimento que considerarem suspeitos. Segundo relatos de jornalistas, três caminhões do exército israelense, escoltados por blindados, percorreram as ruas da parte nova de Nablus, na Cisjordânia, difundindo o aviso ameaçador em língua árabe. Nablus está sob toque de recolher há seis dias. As ruas ficam desertas a qualquer hora do dia e o fornecimento de energia elétrica foi suspenso.