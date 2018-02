Israel promete investigar ataque em Gaza O governo israelense comprometeu-se hoje a investigar o ataque aéreo que destruiu casas numa área residencial de Gaza e matou 15 palestinos, entre os quais 11 crianças e o líder da ala militar do grupo Hamas, Salah Shehada, e feriu mais de 140 pessoas. A operação desencadeou um forte debate em Israel sobre a viabilidade de operações como essa em razão da perda de vidas inocentes e do perigo de provocar uma nova onda de atentados suicidas no país. A Autoridade Palestina (AP) acusou Israel de ter realizado intencionalmente o ataque para minar as negociações de dirigentes palestinos com os grupos radicais, com vistas a um compromisso para o fim dos atentados. De acordo com o diário israelense Yediot Ahoronot, líderes das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa - uma milícia da Fatah, a facção de Yasser Arafat - estavam para fechar um acordo para suspender os ataques a israelenses. Além disso, a organização islâmica Hamas também estava mantendo conversações com a AP e seu líder espiritual, xeque Ahmed Yassin, indicara que seu braço militar poderia parar com as ações suicidas se Israel retirasse suas tropas dos territórios autônomos e parasse com as matanças extra-judiciais de dirigentes e ativistas de grupos palestinos. A pedido da AP e de nações árabes, o conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) irá se reunir amanhã, em caráter emergencial, para analisar a situação no Oriente Médio, mas não era esperada a aprovação de condenação ao governo israelense, a medida que os EUA, que têm direito de veto e são aliados de Israel, indicaram sua oposição. Hoje, as equipes de resgate retiraram dos escombros o corpo de um menino de 4 anos, fato que elevou ainda mais os ânimos na Faixa de Gaza. "Nós vamos investigar muito claramente o que deu errado e extrair todas as conclusões", anunciou o chanceler Shimon Peres do Partido Trabalhista e tido como um dos moderados do governo de coalizão liderado pelo primeiro-ministro Ariel Sharon. Na terça-feira, Sharon se declarara satisfeito com a operação, qualificando-a como um dos "nossos maiores sucessos", embora lamentando as vítimas civis. Hoje, segundo a rádio militar israelense, ele afirmou que se o Exército soubesse da existência de outras pessoas com Shehada, iria encontrar outro meio de matá-lo. Somente hoje as autoridades informaram ter sido jogada sobre a área residencial uma poderosa bomba de precisão de uma tonelada, também conhecida como "bomba inteligente". "No final das contas, foi um erro dos militares, mas ninguém envia um caça F-16 para uma área populosa sem a autorização política" disse Ramon à Rádio Israel.