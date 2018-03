Israel promete justiça a vítimas de ataque na Bulgária

O escritório do premiê informou nesta quarta-feira, em comunicado, que o chefe da agência de contraterrorismo de Israel disse às famílias das vítimas, em seu nome, que Israel fará tudo para que os responsáveis pelo crime paguem o preço", embora não tenha explicado o que isso quer dizer.

A promessa foi feita um dia depois de uma investigação búlgara ter concluído que o Hezbollah, grupo militante sediado no Líbano, esteve por trás do ataque, que teve como alvo um ônibus que levava turistas israelenses. Cinco israelenses e o motorista búlgaro morreram. Como resultado, alguns países pediram à União Europeia que considerasse o grupo como uma organização terrorista. As informações são da Associated Press.