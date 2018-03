Israel promete sair de Gaza na segunda-feira O Exército israelense prometeu hoje retirar as tropas de algumas áreas da Faixa de Gaza e da cidade de Belém, na Cisjordânia, a partir de segunda-feira. O anúncio foi feito logo após o grupo Hamas ter dito que aceita o plano de paz patrocinado pelos Estados Unidos. Também neste sábado, a conselheira nacional de Segurança dos EUA, Condoleezza Rice, inicia uma visita ao Oriente Médio, onde se encontra com os líderes de palestinos e israelenses. De acordo com a BBC, a Casa Branca está ansiosa para garantir o sucesso do governo do primeiro-ministro palestino, Abu Mazen. Condoleezza Rice deve pressionar o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon a adotar medidas contra os assentamentos ilegais na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Autoridades israelenses afirmam, no entanto, que as tropas do exército devem permanecer ao redor de assentamentos judeus na Faixa de Gaza, onde serão criadas zonas separadas para as forças israelenses e palestinas.