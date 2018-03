Israel promete se retirar de cidades palestinas Tropas israelenses planejam começar a sair de duas cidades da Cisjordânia, Qalqiliya e Tulkarem, na manhã desta terça-feira, anunciou o Ministério da Defesa. Os planos de retirada das cidades foram anunciados dois dias depois que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, exigiu Israel a dar início à saída da Cisjordânia sem demora. O Ministério da Defesa informou que as tropas estavam se preparando para uma retirada em etapas de Qalqiliya and Tulkarem, mas não especificou o tempo que foi dado para a conclusão. As tropas continuarão a manter um cerco em torno das cidades, adiantou o Ministério. Forças israelenses entraram nas duas cidades há cerca de uma semana com a intenção declarada de esmagar grupos militantes e consficar armas ilegais. Na atual operação de 11 dias, Israel assumiu o controle de todos os grandes centros populacionais da Cisjordânia. Os moradores de Qalqiliya e Tulkarem, ambas no noroeste da Cisjordânia, ofereceram relativamente pouca resistência à ocupação israelense. Militantes em outras cidades, como Jenin e Nablus, têm enfrentado há dias as forças de Israel.