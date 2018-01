Israel promove ataques com mísseis em Gaza Mísseis israelenses atingiram duas vezes uma construção de segurança de extremistas palestinos em Gaza. Os ataques, um na tarde de segunda-feira e outro pouco depois da 0h desta terça (hora local), foram contra a mesma casa do acampamento de refugiados de Shati, próximo à Cidade de Gaza. Foi o primeiro ataque aéreo israelense desde a explosão da violência na região no fim de semana. Cinco pessoas ficaram feridas. O porta-voz palestino Abu Abir informou que a casa era usada por Abed Quja, líder do grupo no norte de Gaza, ferido no primeiro ataque. As forças armadas israelenses se recusaram a comentar a ação. Rapaz de 17 anos é morto na Cisjordânia Ainda nesta segunda, soldados israelenses mataram um palestino de 17 anos em um acampamento de refugiados próximo à cidade de Nablus, na Cisjordânia. Palestinos disseram que o jovem lançava pedras contra os soldados, mas o exército de Israel afirma que ele portava um fuzil.