"Israel promove o terrorismo", diz oposicionista alemão O porta-voz de Política Exterior do Partido Democrata-Cristão alemão, Karl Lamers, disse que Israel está promovendo o "terrorismo" em sua campanha militar na Cisjordânia. Em entrevista que será publicada nesta terça-feira pelo jornal ?Tageszeitung?, Lamers, porta-voz do Partido Democrata-Cristão desde os tempos de Helmut Kohl, afirmou que "com seus métodos, o governo israelense está promovendo o terrorismo, como fazem os russos na Chechênia". Outro representante do mesmo partido, Norbert Bleum, acusou Israel de conduzir "uma guerra de destruição sem igual" com suas ações militares na Cisjordânia.