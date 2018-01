Israel publica lista de terroristas palestinos O governo de Israel publicou uma lista com o nome dos sete "principais terroristas" palestinos e exigiu à Autoridade Palestina a prisão desses homens. No total, Israel pediu para que a AP prenda cerca de 100 militantes árabes considerados perigosos. Até agora, o líder da AP, Yasser Arafat, não tomou nenhuma posição em relação aos terroristas palestinos. O Exército de Israel, entretanto, tem dirigido ataques contra militantes considerados perigosos pelo governo do primeiro-ministro isarelense Ariel Sharon.