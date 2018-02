Israel pune militares por ataque na Faixa de Gaza As Forças Armadas de Israel anunciaram hoje que dois altos oficiais foram advertidos por aprovar o disparo de artilharia em uma instalação das Nações Unidas, durante a ofensiva na Faixa de Gaza no ano passado. Trata-se da primeira admissão de qualquer erro entre as altas patentes israelenses, na ação militar de 2009.