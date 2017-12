Israel quer criar seu maior assentameto em território palestino O governo de Israel planeja há algumas semanas a construção em Jerusalém Oriental do que seria o maior assentamento judaico em território palestino, informa nesta quarta-feira, 28, o jornal Ha´aretz. O assentamento, que teria cerca de 11 mil casas para famílias ultra-ortodoxas, deverá ser construído perto do muro de separação israelense, na altura do posto de controle de Kalandia, que separa o norte de Jerusalém da cidade de Ramala, na Cisjordânia. O região oriental de Jerusalém, também conhecida como Cidade Velha, é reduto das três maiores religiões monoteístas do mundo, sendo povoada tanto por judeus quanto muçulmanos, que representam 98% da população local, e, em minoria absoluta, por cristãos. A proposta de um novo assentamento entre Jerusalém e Ramala gerou críticas no campo israelense. "É uma verdadeira loucura colocar milhares de judeus ultra-ortodoxos no coração de uma zona árabe densamente povoada. Ninguém pode imaginar como viveriam ali. É como viver no meio de Ramala", reclamou o ex-vice-prefeito de Jerusalém Meron Benvenisti. O plano prevê ainda a escavação de um túnel ligando a nova colônia com a de Kokhav Yaakov, situada ao leste de Ramala e fora do traçado previsto do muro de separação israelense. O túnel permitiria aos habitantes de ambas as localidades evitar o muro e o contato com o povoado palestino de Kafr Aqab. O deputado Otniel Schneller, do partido do Governo Kadima, afirmou que o plano é desenvolvido pelo Ministério de Construção e Habitação, e que a Prefeitura de Jerusalém está "feliz com a idéia". No entanto, o ministro de Construção e Habitação, Meir Sheetrit, negou estar no comando do plano. Assentamento Schneller disse depois que, efetivamente, "o ministro não tem consciência do plano", pois "apenas o distrito de Jerusalém do ministério o conhecia", e que o projeto "está apenas na fase de ´estudos de viabilidade´". No entanto, segundo o jornal, o plano foi apresentado em várias ocasiões a diversos órgãos governamentais, e pelo menos em uma delas esteve presente o diretor do Ministério da Habitação no distrito de Jerusalém, Moshe Merhavia. Schneller, que é a ligação entre os colonos e o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, confirmou também que ainda não falou com ele sobre o assunto. "Mas, pelo que sei da posição do governo, existe um interesse israelense em estabelecer um bairro" na área. Aparentemente, o bairro seria construído em terras públicas ou adquiridas há décadas pelo Fundo Nacional Judaico (JNF, sigla em Inglês). A empresa de arquitetura que planeja o projeto negou-se a revelar qual órgão governamental foi responsável pela contratação da firma. O advogado Danny Zindman, da associação Ir Amim considera que este plano levaria à "balcanização" de Jerusalém.