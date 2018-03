Israel quer expulsar Arafat da região O ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, disse que o país poderá expulsar brevemente o líder palestino Yasser Arafat da região, medida até agora evitada pelos EUA. Mofaz fez a afirmação durante encontro, a portas fechadas, do Comitê de Assuntos Externos e de Defesa do Parlamento. Após ataque ocorrido nesta manhã com mísseis do exército de Israel contra um líder do Hamas, o grupo palestino ameaçou retaliar, tendo como alvo políticos israelenses.