Israel quer fosso para isolar Gaza do Egito O governo de Israel publicou um edital para a construção de um fosso de 25 metros de profundidade e quatro quilômetros de extensão entre o Egito e a Faixa de Gaza, para impedir o contrabando de armas após a retirada das tropas do Estado judeu do território palestino. O fosso deverá custar milhões de dólares, e autoridades militares dizem que ainda é cedo para dizer se mais casas de palestinos terão de ser destruídas para a abrir espaço para a vala. Autoridades palestinas denunciaram o plano, dizendo que o objetivo de Israel é sufocar os palestinos. ?Fossos e canais em Gaza, é assim que você transforma os palestinos em prisioneiros de suas próprias cidades?, disse o ministro Saeb Erekat. O Ministério da Defesa publicou o plano para um fosso de 4 km de extensão, 25 metros de profundidade, 130 metros de largura e talvez revestido de cimento. Por razões ecológicas, a vala não será preenchida com água.