Israel quer levar líder palestino a julgamento Israel informou que pretende levar a julgamento um dos mais destacados e populares líderes entre os palestinos, Marwan Barghouti, por acusações de orquestrar ataques contra civis israelenses. O processo civil seria o primeiro a envolver um importante líder palestino em anos. Barghouti, de 42 anos, era muito ativo em protestos de rua até que soldados israelenses o encontraram e prenderam no último dia 15 de abril nos arredores da cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Ele ainda não foi acusado. Aparentemente, Israel tenta provar que os mais altos escalões do governo palestino estiveram envolvidos em casos de violência. Porém, há o risco de o tiro sair pela culatra e a imagem de Barghouti como líder da resistência ser reforçada, tornando-o ainda mais popular entre os palestinos. Barghouti é o líder do movimento político Fatah, de Yasser Arafat, na Cisjordânia. Em pesquisas de opinião realizadas recentemente, ele é o segundo em popularidade entre o povo palestino, perdendo apenas para Arafat. Yaakov Galanti, porta-voz do Ministério da Justiça de Israel, disse que o governo pretende processar Barghouti ao lado de outros quatro palestinos em cortes civis "devido às ligações deles com diversos ataques contra Israel". O porta-voz não especificou quais foram esses ataques. Alguns deles deverão ser acusados nos próximos dias, mas as acusações contra Barghouti provavelmente serão concluídas dentro de algumas semanas, informou. Desde o estabelecimento da Autoridade Palestina, em 1994, Israel não prendeu nem julgou nenhum líder palestino, e permitiu aos palestinos que cuidassem do policiamento das áreas sob seu controle na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Porém, depois do início do atual levante palestino, em 28 de setembro de 2000, Israel começou a entrar em áreas palestinas autônomas em busca de militantes. O Exército matou dezenas de suspeitos em diversos ataques de helicóptero e outros tipos de assassinato de Estado, e suas forças de segurança detiveram cerca de 1.800 palestinos suspeitos de envolvimento em atos de violência. No entanto, Barghouti será de longe o mais importante líder político a ser julgado, se isto vier a acontecer. Barghouti foi um assíduo líder de manifestações de rua no início da intifada, período no qual ele pronunciou discursos inflamados sobre o confronto com os soldados israelenses. Israel também o acusa de ser líder da Tanzim, uma milícia ligada ao movimento Fatah cujos membros estiveram envolvidos em atentados. Antes de sua prisão, Barghouti sempre se apresentou como um líder político e garantia não estar ligado a nenhum grupo armado. Sob condição de anonimato, um agente de segurança israelense disse à Associated Press que Barghouti começou a envolver-se gradualmente nos ataques, primeiro defendendo-os, depois arrecadando fundos para os militantes e, finalmente, orquestrando-os. De acordo com o agente, Barghouti foi avisado de que Israel agiria se ele não parasse. Autoridades israelenses afirmam que Barghouti confessou, durante interrogatórios, ter organizado ataques com aprovação de Arafat. Jawad Boulos, advogado de Barghouti, nega as alegações e denuncia que seu cliente foi submetido a interrogatórios demorados e foi impedido de dormir durante dias. Um comunicado do Ministério da Justiça de Israel identifica os outros homens que serão processados como Nasser Awais, comandante das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa na região de Nablus; Tabet Mardawi, líder da Jihad Islâmica em Jenin; Abas Sayed, um líder do Hamas; e Nasser Abu Hamid, um líder dos Mártires de Al-Aqsa em Ramallah. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa também são ligadas à Fatah. Ainda nesta quinta-feira, o grupo de defesa dos direitos humanos Anistia Internacional (AI), com sede em Londres, condenou os atentados suicidas palestinos contra civis israelenses como "crimes contra a humanidade" e que não são justificados pela calamidade pública enfrentada pelos palestinos. De acordo com o relatório da AI, "nenhuma violência do governo israelense, independente de seu alcance ou gravidade, serve de justificativa para o assassinato de civis". Em Jenin, na Cisjordânia, as forças israelenses balearam dois repórteres fotográficos palestinos. Um deles sofreu ferimentos graves. O Exército de Israel alega que um tanque palestino bateu em um poste de iluminação e parou, momento no qual palestinos abriram fogo contra o veículo. Os soldados apenas revidaram o fogo, afirma o Exército. Em mais de 21 meses de conflito no Oriente Médio o número de mortos é de 1.752 no lado palestino e 565 no lado israelense.