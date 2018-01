Israel quer melhorar sua imagem no mundo O governo de Israel poderia contratar o especialista americano em relações públicas James Carville com o propósito de melhorar a imagem do Estado judeu no mundo - e particularmente nos Estados Unidos -, informou hoje a rádio militar israelense. Carville, que trabalhou como consultor do ex-presidente americano Bill Clinton e do ex-premier israelense Ehud Barak, reuniu-se hoje com o filho do premier Ariel Sharon, Omri, e com o vice-diretor-geral do Ministério do Exterior, Gideon Meir, com quem manteve "conversações informais". Meir disse que a imagem de Israel entre a opinião pública americana é "boa", mas que o Ministério do Exterior está "aberto a todas as iniciativas que possam melhorá-la". O responsável pela campanha eleitoral do ex-premier Barak, Moshe Gaon, que participou dos contatos para convidar Carville a Israel, afirmou que a iniciativa "não tem natureza política".