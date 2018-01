Israel quer vender "curso de repressão a rebeliões" Israel está gastando milhões de dólares na construção de uma cópia de uma cidade árabe numa base militar no sul de seu território. O empreendimento é um novo ponto de vendas para oferecer a exércitos estrangeiros aulas sobre como reprimir rebeliões. No fim do mês, o Exército do Estado judeu promoverá uma exposição de armas e um seminário sobre "conflitos de baixa intensidade" para agentes de defesa de 20 países da América do Norte, Ásia e Europa. A campanha israelense vem à tona quase três anos e meio depois do início de seu atual conflito armado com os palestinos. Entretanto, alguns especialistas questionam como Israel poderia tentar vender "sucesso", já que suas forças armadas não conseguem conter as ações de militantes palestinos e consideram a possibilidade de retirar-se unilateralmente de partes da Cisjordânia e da maior parte da Faixa de Gaza. Nos últimos anos, Israel emergiu como um dos mais exportadores de armas e sistemas de defesa do mundo. As vendas israelenses do setor de segurança atingiram US$ 4 bilhões em 2002, mas caíram para US$ 2,8 bi no ano passado, disse Amos Yaron, diretor-geral do Ministério da Defesa, durante reunião ordinária de gabinete realizada ontem. O capitão Jacob Dallal, um porta-voz do Exército, disse que as forças armadas israelenses aprenderam lições valiosas durante o atual levante palestino, também conhecido como intifada. "Nós pensamos que essa experiência é interessante para outros países, pois transformou-se na principal forma de guerra de nossa era", comentou Dallal. De acordo com Dallal, a falsa cidade árabe está sendo erigida na base militar de Tseelim, no sul de Israel. Segundo fontes, a cidade conterá quatro bairros - um será composto por prédios altos, outro será um distrito comercial lotado, um será um mercado aberto e outro, uma área rural. As fontes dizem que o projeto tem como objetivo imitar com a máxima fidelidade possível uma cidade típica do Oriente Médio. A construção deverá ser concluída em dois anos.