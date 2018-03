Israel reabre passagem entre Gaza e Egito O governo israelense aceitou um pedido do Egito e reabriu hoje um cruzamento na sua fronteira com a Faixa de Gaza, apesar de um disparo de foguete feito pelos palestinos que violou a trégua na região, que está na sua terceira semana de duração. O pedido do Egito foi uma tentativa de levar adiante o cessar-fogo, planejado para que Israel atenue o esmagador bloqueio à Faixa de Gaza. Ao concordar em reabrir o cruzamento, Israel se reserva ao direito de fechá-lo imediatamente, em resposta a qualquer violação da trégua. Horas após a reabertura do cruzamento, depois do meio-dia, os militantes dispararam outro foguete contra Israel, sem causar baixas ou danos, informaram os militares israelenses. Nenhum grupo palestino assumiu responsabilidade pelo ataque e Israel manteve a passagem aberta.