Israel reabre posto de controle em Gaza Palestinos lotaram caminhões para passar pelo posto central de controle em Gaza, que foi reaberto hoje. Israel havia fechado o posto em represália a um ataque contra uma base israelense há uma semana. As regiões norte e sul de Gaza ficaram nesse período sem ligação. Ainda hoje, soldados israelenses realizaram uma operação em Beit Hanun, no norte de Gaza, na qual morreu um menino palestino de 9 anos, identificado como Iyab Shatat, que levou um tiro no peito, segundo testemunhas e fontes médicas.