Israel reafirma política de assassinatos de militantes palestinos Uma imensa multidão de palestinos gritando "Morte a Israel" enterrou hoje os corpos de oito pessoas mortas num ataque aéreo israelense, enquanto o governo do primeiro-ministro do Estado judeu, Ariel Sharon, rechaçava críticas internacionais e reafirmava sua política de assassinato seletivo de militantes. Depois de dois dias violentos que deixaram 16 palestinos mortos, esta quarta-feira foi repleta de protestos palestinos, de vários confrontos de rua e de uma série de pequenos ataques contra alvos israelenses. Um palestino, Mohammed Sharabati, de 35 anos, foi morto a tiros por soldados israelenses na cidade cisjordaniana de Hebron. Ainda nesta quarta-feira, supostos colaboradores de Israel foram assassinados na Cisjordânia, aparentemente por palestinos. Eles foram identificados como Nazem Abu Gharbieh, de 47 anos, de Ramallah, e Ahmed Shawkat Salah, de 40, de al-Khader. Na Faixa de Gaza, uma mulher ficou levemente ferida em um ataque de morteiros contra um assentamento judaico, informaram o Exército e a Rádio Israel. Fontes disseram ainda que cinco palestinos foram feridos por tanques israelenses nos arredores de um bloco de assentamentos judaicos em Gaza. Os israelenses alegaram que os palestinos abriram fogo e jogaram granadas contra posições israelenses na área. A revolta palestina foi dirigida contra o ataque de helicópteros de Israel de terça-feira contra escritórios do movimento radical islâmico Hamas em Nablus, Cisjordânia. O ataque com mísseis matou oito pessoas, no assalto mais mortal do tipo durante o atual conflito no Oriente Médio, e um dos mais controvertidos. Num comunicado depois de uma reunião de cinco horas de seu gabinete de segurança, o escritório de Sharon afirmou que Israel se reserva o direito de autodefesa e pediu por uma pressão internacional sobre os palestinos para "pararem imediatamente com todo o terrorismo, violência e incitamento". Não foi mencionado no comunicado o ataque de helicóptero em Nablus.