Israel reage a ataque e bombardeia sul do Líbano Aviões de guerra israelenses atacaram supostas posições do Hezbollah no sul do Líbano, horas depois de mísseis disparados por guerrilheiros do grupo terem atingido o norte de Israel, matando um rapaz de 16 anos de ferindo cinco outras pessoas. Autoridades libanesas informam que aviões de guerra israelenses dispararam pelo menos um míssil contra uma área próxima ao vilarejo de Teir Harfa, a cerca de 3 km da fronteira entre os dois países. Não há informes sobre vítimas. As forças armadas israelenses disseram que o alvo do ataque foram posições de artilharia da onde partiram os disparos contra o norte do país. O Hezbollah disparou três obuses antitanque contra Shlomi, disse uma fonte que pediu para não ser identificada. O governo libanês protestou no Conselho de Segurança da ONU, acusando Israel de violar sua soberania. Israel já ocupou o sul do Líbano por 22 anos, tendo retirado suas tropas em maio de 2000.