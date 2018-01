Israel reage a ataque palestino com fogo de artilharia O Exército israelense disparou nesta manhã fogo de artilharia contra o norte da Faixa de Gaza, depois que dois mísseis Qassam caíram em solo israelense, informou a rádio pública israelense. Os projéteis atingiram as imediações da cidade israelense de Ashkelon, acrescentou a emissora, que não informou sobre danos ou vítimas. As Forças Armadas israelenses criaram recentemente uma zona de exclusão no norte da Faixa de Gaza para impedir o lançamento de mísseis Qassam e bombas contra solo israelense.