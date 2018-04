Israel reage a foguetes vindos do sul do Líbano Um foguete lançado do sul do Líbano atingiu ontem o norte de Israel, que reagiu disparando pelo menos sete projéteis, segundo fontes militares libanesas. O governo israelense informou que outros dois foguetes lançados do Líbano não chegaram a atingir nenhum alvo, mas um deles caiu na região israelense da Galiléia e feriu uma mulher. Nenhum grupo assumiu a autoria dos disparos. O primeiro-ministro libanês, Fuad Siniora, condenou o lançamento dos foguetes contra o norte de Israel, mas qualificou de "violação inaceitável e injustificável da soberania libanesa" os disparos feitos pelas forças israelenses.