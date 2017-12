Israel realiza 3 ataques na Cidade de Gaza Helicópteros e aviões israelenses realizaram três ondas de ataques contra alvos específicos na Cidade de Gaza nesta segunda-feira, num período de quatro horas. Até o momento, há informações sobre dois mortos e 12 feridos. Os mortos são membros do Hamas e haviam escapado do primeiro ataque de hoje, contra uma casa em construção, onde, acredita-se, o Hamas preparava armas. Os dois haviam conseguido escapar em uma picape que acabou sendo atingida pelos helicópteros israelenses em um cruzamento, no segundo ataque. Sobre o terceiro ataque, ainda não há informações sobre mortos ou feridos. A casa em construção, onde eventualmente eram produzidas armas, situa-se a 200 metros da residência do líder da Jihad Islâmica, Abdullah Shami.