Israel realiza ataques aéreos contra base palestina no Líbano A aviação israelense bombardeou no domingo uma base de um grupo palestino pró-Síria, a Frente Popular para a Liberação da Palestina - Comando Geral (FPLP-CG, de Ahmad Jibril), no leste do Líbano, a pouca distância da fronteira com a Síria, indicou a polícia. Caças bombardeiros israelenses que voavam a grande altitude lançaram mísseis ar-terra contra a base, situada em Sultan Yaacub, a menos de 10 quilômetros da fronteira síria, precisou a fonte. Não há notícias sobre número de vítimas até o momento. Os ataques aéreos ocorrem horas depois do disparo de uma salva de foguetes do tipo Katyusha, lançados do sul do Líbano contra uma base militar israelense próxima à cidade de Safed, a 20 quilômetros da fronteira entre os países.