Israel realiza maior ofensiva desde 1982 Israel intensificou hoje sua ofensiva militar contra os palestinos e matou 28 pessoas em uma incursão nos campos de refugiados, no centro comercial da margem ocidental. As tropas de Israel estão espalhadas pelo território palestino, disseram fontes da Segurança. É a maior ofensiva realizada desde que Israel invadiu o Líbano, em 1982, quando o atual primeiro-ministro Ariel Sharon era ministro de Defesa. A vice-ministra de Defesa de Israel, Dalia Rabin-Pelossof, disse acreditar que os confrontos podem cessar quando chegar, na quinta-feira, o enviado especial norte-americano Anthony Zinni. Enquanto continuam os ataques, dois ministros do gabinete israelense, pertencentes ao partido ultranacionalista, renunciaram indicando que Sharon não era suficientemente duro com os palestinos. Nos combates de ontem, o campo de refugiados de Jebaliya, o maior e mais povoado, com 100.000 moradores, foi atacado durante três horas com artilharia pesada proveniente de tanques e helicópteros. Centenas de ativistas palestinos enfrentaram as forças israelenses e, pelo menos, 18 palestinos morreram e 75 ficaram feridos. Tanques israelenses também tomaram conta da população de Ramallah, na margem ocidental, e do campo de refugiados Amari, ao sul de Ramallah. Cinco palestinos, entre eles dois policiais, dois guardas desarmados que tomavam conta do edifício do parlamento e um taxista, foram mortos por soldados israelenses. Um ônibus de civis foi atingido nesta terça-feira por tiros a menos de dois quilômetros da fronteira entre Israel e o Líbano. O Exército disse que o veículo foi atingido por disparos de arma de fogo e granadas e pelo menos três pessoas ficaram feridas. O ataque ocorreu perto da pequena cidade de Shlomi. Segundo uma rádio local, os tiros partiram de um carro passageiro e as forças de segurança ainda trocaram tiros com o assaltante. O Exército bloqueou as estradas da região.