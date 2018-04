Israel rechaça pedido dos EUA para sustar construções

Os funcionários, que pediram anonimato, afirmaram que Netanyahu comunicou no fim de semana a posição de seu governo a Obama. Hoje, o enviado do presidente norte-americano para o Oriente Médio, George Mitchell, chega a Israel. Washington havia suspendido as viagens dele à espera de resposta de Israel. Funcionários palestinos disseram que Mitchell vai se reunir amanhã com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, na Cisjordânia.

Israel e os palestinos previam retomar no mês passado as negociações com mediação norte-americana. Porém, durante uma visita do vice-presidente dos EUA, Joe Biden, Israel anunciou que construiria 1.600 casas em um assentamento em Jerusalém Oriental, o que dificultou ainda mais as chances de diálogo. Os palestinos exigem essa parte da cidade como capital de seu futuro Estado independente. Com informações da Dow Jones.