Israel recomenda a seus cidadãos que saiam do Sinai As autoridades israelenses recomendaram a seus cidadãos que se encontram na península do Sinai, no Egito, que abandonem imediatamente o território e voltem para Israel. Roni Arditi, chefe do departamento para a Luta Contra o Terrorismo, subordinado ao escritório do primeiro-ministro, afirmou à rádio pública de Israel que durante as últimas semanas recebeu em várias ocasiões informações sobre planos de ataques a israelenses no Sinai. Além disso, o departamento aconselhou os israelenses que estão na Turquia a permanecerem em seus hotéis e nos locais turísticos, que evitem áreas públicas e não revelem sua nacionalidade.