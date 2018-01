Israel recruta programadores para enfrentar terrorismo O Serviço de Segurança Geral de Israel (Shin Bet ou Shabak), que opera também nos territórios palestinos, lançou uma campanha para recrutar especialistas em programação para reforçar a sua capacidade tecnológica na luta antiterrorista. Segundo informa a edição eletrônica do jornal "Yedioth Ahronoth", a campanha, por meio da internet, tem como alvo pessoas com qualificação tecnológica superior para impedir ataques, sejam israelenses ou estrangeiros. A mensagem do órgão de segurança diz que pretende "reunir gente inteligente e capaz, que possa transformar a ficção dos filmes numa realidade diária". O Shin Bet procura programadores, especialmente com conhecimentos em Java e Dot.Net, com experiência na iniciativa privada, "e que sintam que chegou a hora de fazer parte de uma equipe pequena e de qualidade, parte de um sistema operacional para salvar vidas". O diretor da campanha é Yossi Verdi, um especialista israelense em tecnologia de ponta, acrescenta o jornal. Além dessa campanha, o chefe do Shin Bet, Yuval Diskin, enviará cartas pessoais a candidatos com potencial para integrar a equipe, como graduados das unidades tecnológicas das Forças Armadas e pessoas com experiência no setor público.