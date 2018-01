Israel recusa negociar troca com milícias palestinas Israel não admite a possibilidade de uma troca de prisioneiros para obter a libertação do soldado Gilad Shalit, que as milícias palestinas só admitem entregar caso sejam soltos mil prisioneiros detidos em prisões israelenses, informou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores Yariv Ovadia. "Não faremos nenhuma troca. Se eles não soltarem o refém, nós o libertaremos", afirmou o ministro israelense. As três milícias palestinas que mantêm o soldado em cativeiro exigiram neste sábado por meio de um comunicado que mil presos árabes, muçulmanos e palestinos que estão em prisões israelenses sejam libertados. Israel defende a política de "não negociar com o terrorismo". Nos últimos 30 anos, porém, aceitou trocas com grupos armados palestinos e libaneses. O último caso foi em 2004, numa negociação com a guerrilha Hezbollah. Segundo fontes políticas palestinas e analistas israelenses, o Exército está adiando a ocupação do norte de Gaza à espera de uma suposta iniciativa egípcia para uma troca de prisioneiros. Mas a informação foi desmentida categoricamente na sexta-feira pela chanceler israelense Tzipi Livni.