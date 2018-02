Israel rejeita tribunal de crimes de guerra Apesar de garantias especiais de que Israel não será perseguido politicamente por um novo tribunal de crimes de guerra, o governo israelense retirou seu apoio e não irá ratificar sua assinatura no tratado da ONU criando a corte, disseram hoje autoridades. O primeiro tribunal permanente de crimes de guerra do mundo entrou em funcionamento hoje na Holanda. O gabinete israelense, acompanhando uma iniciativa dos Estados Unidos, decidiu no domingo não participar do tribunal mesmo estando entre os países que incentivaram seu estabelecimento. Autoridades de Israel temem que a expansão da lista de crimes de guerra apresentada pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) poderia colocar em questão a legalidade dos assentamentos judaicos em áreas palestinas e deixar soldados israelenses vulneráveis. "No momento em que a carta do tribunal assumiu a forma de uma instituição política ao invés de uma instituição judicial, não mais podíamos participar dele", anunciou o porta-voz do Ministério da Justiça, Yonaton Baker. O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Yehuda Lancry, assinou o tratado em dezembro de 2000, mas só depois de ter recebido garantias de que a corte não seria usada como um instrumento político para perseguir israelenses. Tendo em mente memórias do holocausto, Israel vinha sendo um dos países a pressionar pelo tribunal permanente de crimes de guerra. O apoio de Israel desvaneceu, entretanto, depois que redatores do tratado expandiram a lista dos crimes de guerra, incluindo o movimento de populações para territórios ocupados. Isto, preocupam-se os israelenses, poderia colocar em dúvida o futuro de mais de 200.000 judeus vivendo em mais de 140 assentamentos construídos em territórios palestinos que foram ocupados por Israel após a Guerra dos Seis Dias, de 1967. Os palestinos querem que o território abriga um futuro Estado. O tribunal, baseado em Haia, Holanda, vai processar aqueles responsáveis por genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de guerra a partir de 1º de julho. Os EUA também exigem imunidade por temer que tropas e cidadãos americanos possam ser alvos de processos levianos ou politicamente motivados. O tratado, assinado por 139 países, foi ratificado por 74. Falando à Rádio do Exército de Israel, uma funcionária da procuradoria-geral israelense, Irit Kohn, disse que enquanto o Estado judeu não ratificar o tratado, a corte não terá jurisdição sobre seu território e não poderá forçar Israel a extraditar qualquer de seus cidadãos para ser julgado em Haia. Ela advertiu, entretanto, que ainda não está claro se um israelense procurado poderia ser preso enquanto viajando num país que tenha assinado o tratado.