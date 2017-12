Israel relaxa restrições contra Arafat Israel levantou, "até certo ponto", as restrições contra o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, que está confinado em seu quartel-general da Cisjordânia há quase três meses, segundo um comunicado oficial israelense. O Gabinete de Segurança de Israel resolveu permitir a Arafat a liberdade de movimentos pelos arredores de Ramallah, diz um comunicado emitido depois da reunião semanal de gabinete israelense, da qual participaram altos funcionários governamentais. Entretanto, não será permitida a saída de Arafat do povoado. A decisão é posterior à detenção por parte da segurança palestina de três militantes suspeitos de haver assassinado o ministro do Turismo israelense Rehavam Zeevi, em 17 de outubro do ano passado, em cumprimento a uma exigência israelense para retirar o bloqueio.