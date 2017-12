Israel remove 48 militares contrários à repressão aos palestinos O governo israelense tomou nesta quarta-feira as primeiras medidas disciplinares contra os reservistas que assinaram uma petição afirmando que não estavam dispostos a participar da repressão contra a revolta palestinas nos territórios ocupados. Segundo a rádio Jerusalém, 48 comandantes (quase todos oficiais) foram removidos dos cargos. O chefe do Estado-Maior do exército, general Shaul Mofaz acusou os reservistas de atuar com fins políticos. Um porta-voz do grupo dissidente, Yaniv Yankovic, afirmou que o número total de assinaturas é de quase 170. A petição foi assinada há duas semanas.