Israel reocupará território autônomo palestino Israel reocupará partes da Cisjordânia e manterá suas tropas em território autônomo palestino "enquanto persistir o terror", informou o governo israelense por meio de um comunicado nas primeiras horas desta quarta-feira (dia 19, pelo horário local). A ação militar é uma retaliação ao atentado suicida que deixou 20 mortos, inclusive o militante, em Jerusalém, nesta terça-feira. O comunicado, divulgado após consultas entre o primeiro-ministro, Ariel Sharon, e seus principais ministros, diz que as ações israelenses devem incluir "uma mudança na forma como Israel responde a atos homicidas de terror". De acordo com o documento, Israel responderá com a "captura de território da Autoridade Palestina. Essas áreas serão ocupadas por Israel enquanto persistir o terror". No fim da noite desta terça-feira, tanques israelenses invadiram a cidade de Jenin, no extremo norte da Cisjordânia, separando a cidade do campo de refugiados existente em sua periferia. Os tanques invadiram o campo enquanto helicópteros artilhados disparavam para lhes dar cobertura, disseram testemunhas. O Exército israelense ainda não comentou a invasão. O comunicado informa ainda que "mais atos de terror levarão à captura de mais áreas".