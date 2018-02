Israel responde a ataque sírio nas Colinas de Golã

Segundo militares, os soldados estavam numa patrulha de rotina das colinas de Golã neste domingo quando os ataques começaram. "Nós fomos forçados a agir de forma defensiva, tivemos de atacar e destruir o posto de onde partiram os disparos", disse o chefe militar, general Benny Gantz. "Nós vamos continuar atuando nas Colinas de Golã com razão e cautela, mas onde forem necessárias ações ofensivas, assertivas e determinantes, elas serão tomadas."

Um porta-voz militar, que falou sob condição de anonimato, disse que os soldados responderam com "fogo preciso em direção ao posto sírio de onde partiram os ataques". Ele não soube dizer se os ataques vieram do governo sírio ou de rebeldes. Na última semana, rebeldes sírios avançaram e tomaram o território sírio localizado ao pé das Colinas de Golã.

Israel teme que o regime do presidente sírio, Bashar Assad, possa tentar provocar um combate no Estado judeu numa tentativa de desviar a atenção da guerra do civil de seu país. "O regime sírio é responsável por cada violação de soberania. Nós não vamos permitir que o exército sírio ou qualquer outro grupo viole a soberania de Israel de forma alguma", disse o Ministro de Defesa de Israel, Moshe Yaalon. As informações são da Associated Press.