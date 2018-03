Israel retalia palestinos por assassinatos Tanques do Exército de Israel dispararam no começo da madrugada de hoje projéteis e tiros de metralhadora contra alvos palestinos próximos ao assentamento judaico de Alei Sinai, informaram fontes palestinas. O ataque é uma resposta de Israel aos assassinatos cometidos por três palestinos ontem, no mesmo assentamento judaico de Alei Sinai, ao norte da Faixa de Gaza, quando dois adolescentes foram mortos e outras 13 pessoas, feridas, incluindo dois bebês. O Exército israelense não confirmou a informação, mas ontem à noite, o gabinete de segurança de Israel reuniu-se e declarou que o Exército tomaria todos passos que fossem necessários para defender os israelenses. Tal decisão indicava que uma respostas aos ataques palestinos era apenas questão de tempo e que parte de uma trégua acertada há uma semana seria cancelada.