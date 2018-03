Israel retira primeiro assentamento judeu habitado da Cisjordânia O Exército de Israel iniciou na manhã desta quinta-feira, na Cisjordânia, a retirada do assentamento judeu Mitzpeh Yitzhar, o primeiro habitado a ser desmantelado. A destruição das colônias israelenses de Gaza e da Cisjordânia é parte do ?mapa do rota?, plano de paz entre palestinos e israelenses patrocinado pelos Estados Unidos, Rússia, União Europeia e Nações Unidas. De acordo com uma rádio israelense, cerca de 200 pessoas tentaram bloquear as estradas com carros e pneus em chamas para evitar o início da operação. Na semana passada, o governo de Israel desmantelou dez assentamentos desabitados. O Hamas, principal grupo extremista palestino, não concordou com isso e exigiu que Israel retirasse os assentamentos habitados das terras palestinas.