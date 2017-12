Israel retira tropas de Ramallah Um palestino morreu nesta quinta-feira durante um conflito com soldados israelenses na Cisjordânia, ao mesmo tempo em que Israel iniciava a retirada de suas tropas de Ramallah e o grupo armado Hamas afirmava que não cessará os atentados suicidas. Nos territórios ocupados por Israel, aumentou a pressão exercida pelo presidente palestino, Yasser Arafat, sobre as organizações integristas islâmicas. Na Cisjordânia, 11 palestinos foram detidos por tropas israelenses. Também hoje, o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, enviou uma carta ao presidente dos EUA, George W. Bush, na qual ratificou a importância que Israel dá à missão do enviado Anthony Zinni. Fontes palestinas, por sua vez, foram informadas de que Zinni poderia regressar à região imediatamente após as festas natalinas. Hoje, carros blindados israelenses deixaram os bairros periféricos de Ramallah, embora continuem ainda estacionados a cerca de 300 metros dos escritórios de Arafat. Outros blindados tomaram novas posições, agora mais distantes do centro de Nablus e, à noite, fontes israelenses afirmaram que "trata-se de um posicionamento normal de tropas". A rádio militar israelense informou hoje que em ocasião da missa de Natal, Israel permitirá a Arafat deixar Ramallah e viajar a Belém, como deseja o líder palestino. O traslado deverá ser feito por meio de um helicóptero jordaniano, já que os três aparelhos pertencentes à Autoridade Palestina foram destruídos pelo fogo israelense no início do mês. Por sua parte, Arafat tenta impedir novas ações terroristas e mostra que quer limitar o espaço de manobra dos integristas do Hamas. Um líder desta organização, Khaled Mashal, por sua vez, desmentiu hoje que tenha sido decidida a suspensão dos ataques suicidas em território israelense.