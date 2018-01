Israel retirará rebeldes de mercado em Hebron Os colonos rebeldes judeus que se instalaram ilegalmente no mercado da cidade cisjordaniana de Hebron e no enclave de Amona serão retirados na próxima semana em uma operação do Exército israelense, informou hoje o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Dan Halutz. Em um discurso no Comitê de Assuntos Exteriores e Defesa do Parlamento de Israel (Knesset), Halutz manifestou que 1.300 efetivos participarão da operação, entre soldados e agentes da Polícia israelense. O deputado do partido ultradireitista União Nacional Efi Eitam advertiu das "graves conseqüências" de realizar essa operação de despejo enquanto Israel estiver nas mãos de um Governo interino, liderado pelo primeiro-ministro interino, Ehud Olmert. Outro deputado da União Nacional, Uri Uriel, responsabilizou Halutz das conseqüências de despejar os colonos e comparou a operação ao Plano de Desligamento executado no ano passado na Faixa de Gaza pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, atualmente em coma após ter sofrido uma hemorragia cerebral no dia 4. "Hoje podemos ver os resultados da evacuação, com o lançamento dos foguetes Qassam e as organizações terroristas palestinas em Gaza", disse Uriel.