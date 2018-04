Israel retoma negociação com Hamas sobre prisioneiros Israel informou hoje que retomou discussões indiretas com os representantes do Hamas em Gaza sobre a troca de centenas de prisioneiros palestinos por um soldado mantido como refém há mais de quatro anos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que um mediador alemão está trabalhando para se chegar a um acordo e "trazer para casa" o soldado israelense.