Israel retoma negociações e mortes aumentam Israel decidiu nesta quarta-feira que voltará a negociar com os palestinos a paz na região, um dia após a suspensão de reuniões maratônicas devido ao assassinato de dois israelenses na Cisjordânia. Um comunicado do governo informou que negociações serão retomadas amanhã à tarde em Taba, no Egito. O primeiro-ministro Ehud Barak ordenou ontem o retorno para consultas dos líderes de sua equipe de negociadores depois de dois donos de um restaurante de Tel Aviv terem sido assassinados por pistoleiros mascarados na Cisjordânia. A decisão de retomar as negociações foi tomada numa reunião entre Barak e seus principais ministros na residência do premier em Jerusalém, informou a rádio. De acordo com o comunicado divulgado pelo gabinete de Barak, as negociações deverão ser reiniciadas após os funerais dos dois israelenses, que serão sepultados em Haifa, e "prosseguirão por alguns dias", enquanto se aproximam as eleições em Israel, previstas para 6 de fevereiro. Antes da decisão, diversos membros do gabinete do primeiro-ministro afirmavam que as negociações deveriam prosseguir apesar da violência. "Sempre que há um atraso, o preço a ser pago é maior para os dois lados, que querem um acordo de paz", disse o ministro israelense da Justiça, Yossi Beilin, à rádio do Exército. "Sempre haverá extremistas que não querem a paz e tentarão de tudo para interromper as negociações." O grupo islâmico fundamentalista Hamas assumiu a responsabilidade pelo ataque que causou a morte dos primos Etgar Zeitoun, de 32 anos, e Motti Dayan, de 27, justificando-o como uma ação contra dois agentes do serviço secreto de Israel, o Shin Bet. As forças de segurança israelenses ainda têm dúvidas sobre a autoria da ação e asseguram que as duas vítimas eram proprietários de restaurantes de Tel-Aviv que haviam ido a Tulkarem com um amigo árabe-israelense para comprar produtos in natura mais baratos, mesmo com Israel tendo proibido seus cidadãos de viajarem para os territórios ocupados. Quando os três almoçavam num restaurante, homens mascarados seqüestraram os judeus e os mataram. Hoje, o Exército voltou a advertir que os israelenses estão proibidos de ir a Gaza e Cisjordânia. Nesta quarta-feira, houve duas tentativas de infiltração em territórios controlados por Israel por parte de palestinos, informou o Exército israelense. Em Gaza, soldados viram três palestinos tentando entrar no assentamento judaico de Rafiah Yam. Os soldados israelenses abriram fogo, matando um e ferindo outro, disseram as fontes sob condição de anonimato. O palestino ferido fugiu com o terceiro, que saiu ileso, na direção dos territórios palestinos. Mais cedo, a palestina Aisha Abdel-Karin Nassar, de 28 anos, que sofrera um ataque cardíaco, morreu no carro que a levava a um hospital de Ramallah porque os soldados não deram permissão para o veículo cruzar um posto de controle. À espera de uma ambulância de Ramallah, Aisha faleceu. O Exército informou que iria checar o caso. As recentes mortes elevaram para 373 o número de mortos em quatro meses de intifada (330 árabes e mais de 40 judeus).