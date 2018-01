Israel revida ataque do Hamas bombardeando alvos em Gaza Pelo menos seis mísseis atirados por helicópteros de combate israelenses Apache atingiram na madrugada desta segunda-feira alguns edifícios da cidade de Gaza. Fontes de Israel assinalaram que o bombardeio foi resposta ao ataque do grupo palestino extremista Hamas, no sábado, a um posto fronteiriço israelense entre o sul de Gaza e o Egito, que deixou seis soldados mortos e outros dez feridos. Testemunhas contaram que os helicópteros fizeram várias sobrevôos e, logo em seguida, foram ouvidas seis fortes explosões ao norte da cidade de Gaza, sem deixar feridos. Fontes israelenses indicaram que os alvos eram armazéns e fundições, onde supostamente palestinos fabricam projéteis e explosivos utilizados para atacar tropas de Israel e assentamentos judaicos.