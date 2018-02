Israel se dispõe a sair de duas cidades da Cisjordânia O chanceler israelense, Shimon Peres, disse hoje que o exército está disposto a retirar-se de duas cidades da Cisjordânia - Hebron e Belém - desde que as forças de segurança palestinas se encarreguem de impedir ataques contra Israel. Os palestinos exigiram a retirada completa das sete cidades e povoados ocupados por Israel, além do pagamento total dos impostos da Autoridade Palestina que Jerusalém vem retendo durante grande parte dos quase 22 meses de confrontos. Em um novo episódio de violência, soldados israelenses mataram a tiros dois militantes palestinos quando estes tentavam atacar um assentamento judaico no sul da Faixa de Gaza. Segundo o exército de Israel, no confronto dois soldados israelenses sofreram ferimentos leves. O grupo militante Jihad Islâmica se responsabilizou pela tentativa em anúncios nas mesquitas de Gaza. Ao mesmo tempo, a polícia israelense reabriu os escritórios universitários do funcionário palestino de mais alto nível em Jerusalém, Sari Nusseibeh, que haviam sido fechados pelos policiais há duas semanas sob a alegação de que Nusseibeh, presidente da Universidade Al Quds, havia violado os acordos de paz ao realizar atividades políticas em Jerusalém. Nusseibeh, que é também o principal representante em Jerusalém da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), disse que assinou hoje um documento pelo qual aceita não utilizar as instalações universitárias para atividades políticas em Jerusalém. Mas esclareceu que realizará em outros locais suas atividades para a OLP. Os palestinos reclamam Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado, enquanto Israel afirma ter soberania sobre toda a cidade. Israel invadiu as zonas palestinas há semanas a fim de evitar mais ataques terroristas, afirmando não ter outra alternativa, já que a Autoridade Palestina se mostra incapaz de deter os atentados. Militantes palestinos assassinaram centenas de israelenses com ataques suicidas nos últimos meses. O número de tais ataques diminuiu sensivelmente desde que Israel entrou nas áreas palestinas.