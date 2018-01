Israel se nega a cooperar com comissão da ONU Israel se negou novamente a cooperar com uma equipe da ONU investigando a violência na Cisjordânia e Faixa de Gaza, disse hoje um funcionário do Ministério do Exterior israelense. A equipe de investigação de três integrantes, visitando territórios palestinos, havia envaido um pedido ao governo de Israel, disse o membro da comissão John Dugard. A equipe, composta por Dugard, um sul-africano, Richard Falk da Universidade de Princeton, EUA, e o ex-premier de Bangladesh Kamal Hussein, foi estabelecida pela Comissão de Direitos Humanos da ONU em dezembro. A resolução que formou a comissão acusou Israel de "crimes de guerra" e "generalizadas, sistemáticas e grosseiras violações dos direitos humanos". Israel anunciou que não iria cooperar com a investigação porque a resolução já determinava sua conclusão. Falando na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, depois de reunir-se com autoridades palestinas, Dugard destacou que os palestinos não têm negado informações. Ele disse que estava "preocupado com a negativa de Israel em colaborar", mas acrescentou que se o governo israelense não fornecer informações a comissão irá obtê-las de organizações não-governamentais.