Israel se prepara para uma ameaça nuclear Israel não aceitará sob nenhuma circunstância que o Irã obtenha armas atômicas e está se preparando para o caso de fracassarem as negociações diplomáticas que buscam conter as aspirações nucleares do regime de Teerã, disse hoje o Ministro de Defesa de Israel, Shaul Mofaz. Em um discurso durante uma conferência acadêmica, Mofaz se absteve de dizer se Israel pensa em adotar ações militares para conter o programa nuclear iraniano. Mas ele declarou que Israel "deve ter a capacidade de defender-se e nós estamos nos preparando para isso". O Irã diz que seu programa nuclear tem fins pacíficos, mas Israel e EUA o acusam de tentar obter armas nucleares.