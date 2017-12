Israel seqüestra dois civis libaneses no Líbano, segundo rádio Soldados israelenses "seqüestraram" nesta sexta-feira dois civis libaneses no sul do Líbano, entre eles um médico, segundo a emissora local "A Voz do Povo". A fonte explicou que os dois libaneses foram "seqüestrados" por militares israelenses na entrada da aldeia de Aitaron, sem fornecer mais detalhes. Segundo os meios de comunicação locais, outros dois civis libaneses foram capturados na quinta-feira por militares israelenses no sul do Líbano, mas foram postos em liberdade após serem interrogados por duas horas. As autoridades libanesas consideram que estas capturas descumprem a resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim a mais de 30 dias de conflito entre Hezbollah e Israel.