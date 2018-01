Israel seqüestrou outro cidadão libanês, denuncia TV O Exército de Israel seqüestrou outro cidadão libanês, elevando para cinco o número de reféns nesta sexta-feira, 8, informou o canal de televisão local LBC. Os militares israelenses invadiram a aldeia fronteiriça de Maruajin e seqüestraram Ali Fares Abed, acrescentou a rede de TV, sem dar mais detalhes sobre a ação. Horas antes, outros quatro libaneses foram seqüestrados por soldados israelenses em Aita Shaab, no sul do país. Dois dos capturados são funcionários de uma escola da região, que tinham ido ao centro de ensino para ter informações sobre os preparativos para o início do ano letivo, segundo a imprensa local. Incomodados frente ao atraso desses funcionários, dois amigos foram à região e também foram seqüestrados por soldados israelenses, acrescentaram as fontes. Fontes do Exército israelense declararam que os quatro seqüestrados em Aita Shaab são "milicianos", e que estão sendo interrogados. Os seqüestros ocorrem no momento em que os israelenses estão se retirando do sul do Líbano, e enquanto soldados libaneses e capacetes azuis da ONU começaram a ocupar posições na parte meridional do país em cumprimento da resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.