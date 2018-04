Israel só abre fronteiras de Gaza se soldado for solto O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, afirmou neste domingo que as fronteiras da Faixa de Gaza somente serão abertas se o soldado Gilad Schalit for solto. O militar foi capturado em junho de 2007. O Egito tenta mediar um cessar-fogo de longo prazo entre Israel e o Hamas, após a dura ofensiva israelense em Gaza. O governo israelense lançou uma operação militar de 22 dias em Gaza em 27 de dezembro, com a intenção declarada de interromper o lançamento de foguetes vindos de Gaza em seu território. O Hamas insiste que as fronteiras devem ser abertas para haver um acordo. Falando a líderes judaicos norte-americanos, Olmert disse que Schalit é a maior prioridade israelense. "O Hamas deve pensar duas vezes se imagina que abriremos as fronteiras antes de Gilad Schalit ser devolvido a sua casa saudável", afirmou Olmert. Em troca, o primeiro-ministro ofereceu a soltura de prisioneiros palestinos.