Israel sufoca a Autoridade Palestina, diz ministro Apesar da existência teórica de um governo palestino, a realidade é que a Autoridade Palestina, liderada por Yasser Arafat, está praticamente imobilizada. "A vida dos palestinos é totalmente controlada, hoje, por Israel", afirma o ministro do Trabalho da Autoridade Palestina, Ghassan El-Khateeb, à Agência Estado. De passagem por Genebra, onde tenta conseguir recursos da ONU, o ministro declarou que grande parte dos serviços que deveriam ser prestados pelo governo não são feitos diante da ocupação israelense dos territórios palestinos. Segundo El-Khateeb, que teve que conseguir permissão especial para sair de seu escritório em Ramallah e ir à ONU, o cerco realizado por Israel impede que escolas e hospitais funcionem. "As pessoas não podem circular livremente nem mesmo dentro do território palestino. Isso impede que cheguem aos hospitais e muitas crianças já desistiram de ir à escola", conta o ministro. Uma das consequências desse bloqueio é a impossibilidade dos palestinos de irem ao trabalho. "78% da população já está desempregada", explica El-Khateeb. Segundo ele, um terço do PIB palestino é gerado pelo palestinos que atuavam como funcionários de empresas em Israel. "Com a impossibilidade de chegar ao lado israelense, essas pessoal não recebem mais salários e a pobreza já atinge 50% das famílias palestinas", diz. A restrição de movimento imposta aos palestinos também atende, segundo ele, a outra estratégia de Israel: levar a economia palestina ao colapso. Na avaliação da Autoridade Palestina, os prejuízos com o conflito já chegam a US$ 400 milhões, apenas nos últimos dois meses. O ministro ainda conta que o setor privado está quebrado e que a maioria dos serviços já começa a ser prestado por israelenses. "Estamos lutando para evitar que a economia palestina desapareça", afirma. Uma das conseqüências do desemprego e da quebra das empresas é a impossibilidade da Autoridade Palestina arrecadar impostos. "Um governo vive de impostos e, na atual situação em que estamos, não podemos sequer coletar as taxas para permitir a sobrevivência da burocracia", diz. "Estamos fechados em nossos escritórios sem poder atender à população", completa o ministro.