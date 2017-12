Israel suspeita que colono tenha sido morto por palestinos A Polícia de Israel suspeita que o israelense cujo corpo foi achado na madrugada passada, nas proximidades da cidade de Hebron, tenha sido assassinado por militantes palestinos, segundo fontes dos organismos de segurança do Estado judeu. As mencionadas fontes afirmam que o corpo de Erez Levanon, de 42 anos, foi achado com ferimentos causados por uma faca nas cercanias da aldeia Bet Omar, e que todas as pistas apontam para um ataque de motivação nacionalista. Levanon desapareceu na tarde de domingo e seu corpo foi encontrado por moradores da região que informaram às forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e estas, por sua vez, ao Exército israelense. A vítima vivia no assentamento de Bat Ayin, no bloco de colônias conhecido como Gush Etzion, ao sudoeste de Jerusalém. Forças israelenses vasculham a região em busca dos autores do crime.